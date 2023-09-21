Военное обозрение

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Россию и Иран ожидает экономическая «битва за Багдад»

Россию и Иран ожидает экономическая «битва за Багдад»

В августе очередной раз было объявлено, что Россия, вернее ЕАЭС, и Иран смогут в скором времени подписать постоянное соглашение о свободной торговле.

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