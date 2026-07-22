НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Метелев рассказал о законах, принятых в поддержку российской молодёжи в восьмом созыве ГД

Метелев рассказал о законах, принятых в поддержку российской молодёжи в восьмом созыве ГД

Обновление базового закона о молодежной политике, усиление поддержки молодежи, студенческих семей, развитие молодежных и детских НКО стали главными итогами работы Комитета по молодежной политике в восьмом созыве ГД, подчеркнул его глава Артем Метелев в ходе пленарного заседания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии