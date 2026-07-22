Метелев рассказал о законах, принятых в поддержку российской молодёжи в восьмом созыве ГД

Обновление базового закона о молодежной политике, усиление поддержки молодежи, студенческих семей, развитие молодежных и детских НКО стали главными итогами работы Комитета по молодежной политике в восьмом созыве ГД, подчеркнул его глава Артем Метелев в ходе пленарного заседания.