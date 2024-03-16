Армии Сингапура и Германии провели совместные учения в Оберлаузице

Военные Сингапура и Германии провели очередные совместные учения на танковом полигоне в Оберлаузице. В ходе регулярных учений Panzer Strike армия Сингапура, начиная с 2009 года, проводит подготовку своих механиков-водителей и боевые стрельбы.
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