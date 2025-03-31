«Уверен, мы сможем остаться в РПЛ»

В середине марта в РПЛ дебютировал вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов. Он полностью отыграл домашний матч против самарских «Крыльев Советов», в котором его команда одержала крупную победу (4:0).
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