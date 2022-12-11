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Прохазка – о бое Блаховича и Анкалаева: «Посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто настоящий чемпион»

Топовый тяжеловес UFC Иржи Прохазка, оставивший титул чемпиона из-за травмы, поделился мнением о поединке за освободившийся пояс между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

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