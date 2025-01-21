Овечкин побывал в Зале славы «Эдмонтона». Он примерил краги Гретцки, подержал его клюшку и сделал фото со свитером

Капитан «Вашингтона» посетил Зал славы «Эдмонтона» на арене Rogers Place после тренировки. «Кэпиталс» проведут гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» 21 января (начало по московскому времени – 22 января в 05:00).
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