Учительница рассказала о бойце из Батайска, который оставил послание родным на кирпиче в Марьинке

Светлана Путря

Вот такие они наши бойцы, они ГЕРОИ! ❤️❤️❤️а в жизни были простые добрые и скромные ребята! Светлая память Роману и всем бойцам погибшим за нас, за нашу Родину🙏🙏🌸🙏🙏!❤️❤️🇷🇺🇷🇺