Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • B T
    Фотки этих педиков в окружении таких же сладеньких друзей их уже есть на сайтах, скоро попками начнут работать предст...Даже не скрывают ...
  • B T
    Это же два гея, фотки их гей компашки уже есть на сайтах, ща сыны страны апельсиновых вороваек набутылятся в тюряжкеВ Петербурге заяв...
  • Серж Южанин
    Хвалёная степная демократия не состоялась. А ведь именно русские их ещё недавно научили, что перед тем, как нужду сп...Русские, простите...

Учительница рассказала о бойце из Батайска, который оставил послание родным на кирпиче в Марьинке

Учительница рассказала о бойце из Батайска, который оставил послание родным на кирпиче в Марьинке

Одноклассники вспоминают Романа как настоящего патриота.Классный руководитель Романа Рудакова из Батайска, который погиб в Марьинке, но перед смерть оставил на кирпиче послание, рассказала о том, каким был молодой человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Путря
Вот такие они наши бойцы, они ГЕРОИ! ❤️❤️❤️а в жизни были простые добрые и скромные ребята! Светлая память Роману и всем бойцам погибшим за нас, за нашу Родину🙏🙏🌸🙏🙏!❤️❤️🇷🇺🇷🇺
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх