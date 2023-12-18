Учительница рассказала о бойце из Батайска, который оставил послание родным на кирпиче в Марьинке

Одноклассники вспоминают Романа как настоящего патриота.Классный руководитель Романа Рудакова из Батайска, который погиб в Марьинке, но перед смерть оставил на кирпиче послание, рассказала о том, каким был молодой человек.
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