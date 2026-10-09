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Мирзиёев назначил Турдимова первым вице-премьером - министром образования и науки

Мирзиёев назначил Турдимова первым вице-премьером - министром образования и науки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Эркинжона Турдимова одновременно первым заместителем премьер-министра и министром образования и науки, сообщает Daryo со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

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