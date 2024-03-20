Джейк Джилленхол вышел на публику с родителями и возлюбленной

В Нью-Йорке прошла премьера картины “Дом у дороги”. Актер Джейк Джилленхол, исполнивший одну из главных ролей в ней, явился на красную дорожку со своими родителями и своей новой возлюбленной Жанной Кадье, пишет из Daily Mail.
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