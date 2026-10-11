Ферстаппен побил рекорд Шумахера в "Формуле-1"

REUTERS/Edgar Su Нидерландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен превзошел достижение немца Михаэля Шумахера по числу побед на этапах чемпионата мира в составе одной команды, сообщает ТАСС.
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