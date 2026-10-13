Пленный боевик ВСУ Крайний — о командовании: просто тупо нас бросили

Взятый в плен украинский оккупант из 152-й бригады ВСУ Максим Крайний рассказал, как он и его сослуживцы были брошены на убой на линии боевого соприкосновения.
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