Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» близка к покупке MotoGP

«Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1», собирается купить «Дорну», которой принадлежат права на MotoGP и чемпионат мира по Супербайку (WSBK), сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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