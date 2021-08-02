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В Красноярском крае в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной организации, проведении азартных игр, организации и участии в преступном сообществе задержан еще 21 фигурант

Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  ч.

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