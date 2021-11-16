Михайлов, Могильный и Гончар – среди кандидатов на избрание в Зал хоккейной славы в 2022 году (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году.  Сегодня состоялась церемония введения новых членов, избранных в 2020 году.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх