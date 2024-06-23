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Запад распыляет украинский пожар несмотря на предостережения России. Огонь конфликта грозит перекинуться на Кипр

Запад распыляет украинский пожар несмотря на предостережения России. Огонь конфликта грозит перекинуться на Кипр

© CC BY-SA 1.0 / Cpl Neil Bryden RAF Попытки Запада провоцировать Россию грозят тем, что украинский огонь перекинется на другие регионы, считает автор статьи для Ad-Diyar.

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Комментарии
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Ingvar Bush
Это на КАКОМ языке пожар возможно &quot;распылять&quot;? Распылять можно лак для волос, або дезодорант в виде спрея! Малограмотность, конечно, не порок, а большое несчастье)))))
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