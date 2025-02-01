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Копайгородские намерены через суд добиться восстановления на службе в ВС РФ

Копайгородские намерены через суд добиться восстановления на службе в ВС РФ

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, являющиеся фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, намерены через суд оспорить свое увольнение со службы в ВС России, передает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего мэра Ивана Миронова.

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