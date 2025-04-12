Расчет САУ "Гиацинт-С" разгромил опорник ВСУ на сватовско-купянском направлении

Минобороны РФ Расчет САУ 2С5 "Гиацинт-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт, боевиков и скопление военной техники ВСУ на сватовско-купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии