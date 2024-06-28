Защита экс-директора барнаульского "Жилфонда" Авдюхиной попытается оспорить ее арест

Апелляцию подадут в Алтайский краевой суд Защита бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении около 150 млн рублей у клиентов, в Алтайском краевом суде оспорит ее арест, который 27 июня продлили до 16 сентября 2024 года.