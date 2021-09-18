Заготовки на зиму Икра из печеных овощей Консервированные огурцы (пластинками) с горчицей Салат из свежих огурцов Суповая заправка Ткемали (соус из слив) Овощной салат с рисом Перцы в томатном соке Маринованные кабачки Соленые помидоры с горчицей Перцы, фаршированные морковью и луком Консервированные огурцыв крутом рассоле Консервированные огурцы Маринованные сливы Маринованный виноград Соленые грибы (горячий способ) Маринованные помидоры Маринованная ботва свеклы Стрелки чеснока квашеные Грибы сушеные Капуста квашеная в свекольном соке Маринованная цветная капуста Засолка зелени Фасоль в томатном соусе Салат с баклажанами Икра баклажановая Соленые грибы (холодный способ) .