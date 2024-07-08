Пока все спали, собака случайно включила плиту и устроила на кухне пожар. Видео

Любопытному маленькому щенку стало скучно ночью и он выбежал на кухню. Здесь питомец нашел плиту и умудрился ее включить: видео всего процесса и начавшегося сразу пожара сняла установленная в комнате камера наблюдения.
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