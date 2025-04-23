"Преувеличение". Власти Усть-Калманки объяснили, почему не строят необходимый жителям мост

Ранее жители села Усть-Калманка жаловались, что чиновники в последние два года отказывались строить переправу, которая связывает людей с центром населенного пункта В администрации Усть-Калманского сельсовета назвали "чрезмерным преувеличением" жалобы местных жителей на отсутствие моста через реку Калманку и "отрезанность" от всей инфраструктуры села.