Могут ли радиоволны оказывать негативное воздействие на организм? Вредно ли спать с телефоном под подушкой В сети можно встретить много статей, в которых врачи высказываются о вреде, который могут нанести человеческому организму смартфоны, особенно, если их класть под подушку во время сна.
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