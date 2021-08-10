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Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности

Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности

Схема обмана нашего героя была просто классическая. Пока человек несколько лет лежал в больнице, кто-то из тех людей, кто знал о его собственности, показав поддельный паспорт этого человека, получил доверенность на распоряжение его ценными бумагами.

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