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Представитель генсека ООН отказался комментировать признания о Минских соглашениях

Представитель генсека ООН отказался комментировать признания о Минских соглашениях

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда по поводу минских договоренностей.

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