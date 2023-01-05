Представитель генсека ООН отказался комментировать признания о Минских соглашениях

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда по поводу минских договоренностей.
Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда по поводу минских договоренностей.
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