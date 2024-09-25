Тайский гороскоп на октябрь 2024 для всех знаков восточного зодиака

Крысе придется справляться с трудностями, Тигры сорвут большой куш, Дракону захочется перемен, жизнь Лошади может измениться к лучшему, Обезьяне важно не сдаваться на пути к успеху, а Петуха ждут блестящие шансы.
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