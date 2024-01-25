От Егора Крида потребовали 15 миллионов за мат

Поп-звезды и рэперы сейчас являются самыми неблагонадежными и подозрительными знаменитостями. Именно такое впечатление складывается, когда чуть ли не каждый день какого-нибудь артиста предлагают запретить, привлечь к ответственности или оштрафовать.
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