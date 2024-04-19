Как разжечь уголь и приготовить шашлык, не вызвав пожара: инструкция «ФедералПресс»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, ФедералПресс. В ряд российских регионов в конце апреля пришла летняя жара. Несмотря на то, что кое-где власти объявили особый противопожарный режим, граждане не оставляют надежды поесть шашлыков на природе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии