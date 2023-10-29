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Спички - не игрушка

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Навеяно комментариями

"Сегодняшний день войдёт в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости" (с) Представитель Израиля в ООН Гилад ЭрданИсторический факт:Израиль был создан 14 мая 1948 года в соответствии с планом ООН по разделу Палестины от 29 ноября 1947 года.

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