Мошенники обманули пожилого жителя Клина на 18 млн рублей

Телефонные мошенники в июле обманули жителей Подмосковья на десятки миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и требовали срочно перевести деньги или передать их «на сохранение».
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