360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Мошенники обманули пожилого жителя Клина на 18 млн рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Клина на 18 млн рублей

Телефонные мошенники в июле обманули жителей Подмосковья на десятки миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и требовали срочно перевести деньги или передать их «на сохранение».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии