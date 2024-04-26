Пушков: "чудо-техника" Abrams бежит с фронта, обеспечивая перелом в пользу РФ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ВСУ отводят американские танки Abrams с линии фронта из-за угроз со стороны российских дронов.
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