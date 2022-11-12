Кто-то еще помнит те времена, когда магазин "Все по 100" назывался "Все по 35"?

Сонники говорят, что какашки снятся к деньгам.Теперь представьте себе сны наших олигархов и власть предержащих! Во время раскопок в Америке были найдены кусочки медной проволоки.
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