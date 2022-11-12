Зашибись

27 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    сказки школьника..к тому же баянище!!!Про Рому и 15 сек...
  • Сергей Нововожилов
    От души посмеялся. Хорошая подборка. Спасибо.— Ой, вчера замуч...
  • Сергей Нововожилов
    Какой маразм. Решение  через суд!!!!!! В нашей России только идиот или сволочь может до такого дожить. Ведь лампочку ...КАК В ЕВРОПЕ МЕНЯ...

Кто-то еще помнит те времена, когда магазин "Все по 100" назывался "Все по 35"?

Кто-то еще помнит те времена, когда магазин "Все по 100" назывался "Все по 35"?

Сонники говорят, что какашки снятся к деньгам.Теперь представьте себе сны наших олигархов и власть предержащих! Во время раскопок в Америке были найдены кусочки медной проволоки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх