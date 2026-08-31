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Регионы России

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Максим Петров: «Балтику» можно считать топ-клубом РПЛ

Максим Петров: «Балтику» можно считать топ-клубом РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Балтика» Максим Петров заявил, что калининградский клуб можно включать в список топ-команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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