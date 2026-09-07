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Был не нужен «Спартаку», а теперь один из лучших в команде: получается, Станкович ошибался?

Был не нужен «Спартаку», а теперь один из лучших в команде: получается, Станкович ошибался?

Гол+пас в двух последних играх!«Спартак» столкнулся с первым неприятным отрезком в сезоне. После очаровательного старта команда Хуана Карседо выдала серию из двух матчей без побед в чемпионате (ничья с «Оренбургом» и поражение от «Динамо»), которую скрасила только победой над «Родиной» (3:1) в Кубке России.

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