Ночью нанесены новые удары по военной логистике, портам и складам Украины, сообщает Минобороны. В Киеве поражён склад предприятия, связанного с производством безэкипажных катеров, самолётных БПЛА и комплектующих к ним.
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