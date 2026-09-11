The Guardian: РФ определила 18 АЗС в Киеве для уничтожения реактивными дронами

Россия впервые применила реактивные дроны для нанесения ударов по киевским автозаправочным станциям. Об этом пишет британская газета The Guardian.
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