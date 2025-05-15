Сначала эстонцы попытались захватить танкер с российским экипажем, а затем прилетел наш Су-35 Появляются подробности инцидента, спровоцированного эстонскими ВМС на Балтике.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сначала эстонцы попытались захватить танкер с российским экипажем, а затем прилетел наш Су-35 Появляются подробности инцидента, спровоцированного эстонскими ВМС на Балтике.
Свежие комментарии