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5 Saddest Buffy The Vampire Slayer Character Deaths, Ranked

5 Saddest Buffy The Vampire Slayer Character Deaths, Ranked

Buffy the Vampire Slayer features some of the saddest deaths in TV history. We've ranked the character deaths that broke fans' hearts the most.

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