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Царьград

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Экономист Копейкин: дефицит топлива в РФ исчезнет за несколько месяцев

Экономист Копейкин: дефицит топлива в РФ исчезнет за несколько месяцев

Борис Копейкин, занимающий должность главного экономиста Института экономики роста имени П.А. Столыпина, в беседе с «Газетой.

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