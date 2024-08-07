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Стас Спасенов

Анапа создает впечатление города, в котОром нет делового хозяина. ГрязЬ всю. Стьоит , разосется в ящикахю СМю ул Ленина . ЕЕ так замусорили, что долго надо отмывать. Много захламленных мест, скртыах высотными домами. Скверы не в полрудке. КАК ФЕДЕРАЛЬНОМУ КУОТУ ДАТЬ СВОБОДУ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОВМ. оТВЧСБДУ СЛЫШИШЬ- ДАВИТ КПАЕВОЙ ЦЕНТР кРАСНРДАР. пРИЕЕЛЕИТЬ ЯРЛЫК ГОРОДУ=ЭТО ОЖНО, А СОДРЕАТЬ В ЧСТ