Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе.
Туристы пожаловались на медуз, высокие цены и водоросли в Анапе
Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Анапа создает впечатление города, в котОром нет делового хозяина. ГрязЬ всю. Стьоит , разосется в ящикахю СМю ул Ленина . ЕЕ так замусорили, что долго надо отмывать. Много захламленных мест, скртыах высотными домами. Скверы не в полрудке. КАК ФЕДЕРАЛЬНОМУ КУОТУ ДАТЬ СВОБОДУ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОВМ. оТВЧСБДУ СЛЫШИШЬ- ДАВИТ КПАЕВОЙ ЦЕНТР кРАСНРДАР. пРИЕЕЛЕИТЬ ЯРЛЫК ГОРОДУ=ЭТО ОЖНО, А СОДРЕАТЬ В ЧСТ
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17 час.
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