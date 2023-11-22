В УФСИН объяснили попадание экс-сенатора Арашукова в ШИЗО «Черного дельфина»

Бывший член Совета Федерации РФ Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное за организацию убийств, мошенничество и создание преступного сообщества, за период отбывания наказания привлекался к дисциплинарной ответственности десять раз, из них пять раз в колонии (ИК-6 в Оренбургской области) – за нарушение правил внутреннего распорядка .