Найдены соединения, способные удерживать океаны внутри Земли, на глубине 2900 км

Эксперимент при давлении в 2 миллиона атмосфер и температуре 2500 °C выявил два неизвестных ранее соединения, которые могут хранить первичную воду планеты миллиарды лет Учёные экспериментально получили два новых соединения железа, способных захватывать и удерживать воду при условиях, характерных для нижней мантии Земли, — на глубине около 2900 км.