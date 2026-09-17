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Найдены соединения, способные удерживать океаны внутри Земли, на глубине 2900 км

Найдены соединения, способные удерживать океаны внутри Земли, на глубине 2900 км

Эксперимент при давлении в 2 миллиона атмосфер и температуре 2500 °C выявил два неизвестных ранее соединения, которые могут хранить первичную воду планеты миллиарды лет Учёные экспериментально получили два новых соединения железа, способных захватывать и удерживать воду при условиях, характерных для нижней мантии Земли, — на глубине около 2900 км.

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