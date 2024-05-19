Страдающее от токсичных выбросов Турлатово взывает о помощи

В редакцию газеты «Аргументы недели» поступило письмо с просьбой о помощи. Жители населённого пункта Турлатово в Рязанской области уже не знают куда им обращаться из-за едкого запаха, который вызывает головные боли, тошноту и постепенное отравление организма.