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Страдающее от токсичных выбросов Турлатово взывает о помощи

Страдающее от токсичных выбросов Турлатово взывает о помощи

В редакцию газеты «Аргументы недели» поступило письмо с просьбой о помощи. Жители населённого пункта Турлатово в Рязанской области уже не знают куда им обращаться из-за едкого запаха, который вызывает головные боли, тошноту и постепенное отравление организма.

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