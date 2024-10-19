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Пожар на производстве металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону потушен

Пожар на производстве металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону потушен

Теперь специалистам предстоит выяснить причину происшествия.Сотрудники МЧС локализовали пожар в цехе по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону.

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