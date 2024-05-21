Действия Израиля мешают доставке помощи в Газу через Рафах, заявили в Египте

Прекращение поставок гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах между Египтом и сектором Газа связано с угрозой, которую представляет для гуманитарной деятельности военная операция Израиля в этом районе.
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