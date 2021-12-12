Пропавших в Хакасии туристов на снегоходах нашли живыми

Абакан, 12 декабря. Сотрудники спасательной службы Хакасии нашли живыми двоих туристов на снегоходах, которые отправились в горы Орджоникидзевского района и не вернулись в гостиницу, рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.