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Появились тревожные детали о запертых на Курщине учёных. Лидер подполья объяснил: "Такое нечасто бросается в глаза"

Появились тревожные детали о запертых на Курщине учёных. Лидер подполья объяснил: "Такое нечасто бросается в глаза"

Появились тревожные подробности о запертых в Курском котле иностранных учёных, о которых стало известно на днях.

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Комментарии
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Константин Самарин
А куда смотрит ГУР России? И как-же насчет &quot;котла&quot;, в котором варятся укро-вояки? Где он, если иностранные диверсанты спокойно передвигаются по Курщине?
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