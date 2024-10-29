Почему многие люди сливают «первую воду» при варке мяса, и нужно ли это делать Алёна Юрьева Многие хозяйки привыкли сливать первую воду при варке мяса, полагая, что так можно избавиться от вредных веществ.
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