‼️🇷🇺🏴☠Враг атакует Ярославль и Москву Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки вражеских БПЛА, заявил губернатор М.
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‼️🇷🇺🏴☠Враг атакует Ярославль и Москву Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки вражеских БПЛА, заявил губернатор М.
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