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Мода и Шоу-бизнес

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Голливудскую звезду заподозрили в романе с русской девушкой

Голливудскую звезду заподозрили в романе с русской девушкой

Американский актер и певец Джаред Лето, вполне вероятно, закрутил роман с русской девушкой. Именно такую версию в последнее время активно продвигают пользователи социальных сетей, опираясь на ряд косвенных свидетельств.

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