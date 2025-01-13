Голливудскую звезду заподозрили в романе с русской девушкой

Американский актер и певец Джаред Лето, вполне вероятно, закрутил роман с русской девушкой. Именно такую версию в последнее время активно продвигают пользователи социальных сетей, опираясь на ряд косвенных свидетельств.
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