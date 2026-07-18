Венесуэла заключила с Россией и США соглашения на 7400 МВт для энергосистемы

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила о подписании соглашений с российской компанией INSA и американской General Electric на восстановление национальной энергосистемы страны.
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